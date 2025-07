Colombia | arrestato Giuseppe Palermo boss della ' ndrangheta

In un'azione senza precedenti, le autorità colombiane hanno arrestato Giuseppe Palermo, il potente boss della ‘ndrangheta attivo in America Latina, nella vibrante Bogotá. Con accuse di traffico di cocaina e rotte illegali verso l’Europa, Palermo rappresenta una minaccia transnazionale. Questo blitz internazionale evidenzia la determinazione delle forze dell’ordine nel combattere il crimine organizzato globale. L’operazione, coordinata tra più paesi, segna un passo decisivo nella lotta contro la criminalità internazionale.

(LaPresse) Le autorità colombiane hanno arrestato nella capitale colombiana Bogotà il leader della 'ndrangheta italiana in America Latina, accusato di supervisionare il traffico di cocaina e di gestire rotte illegali verso l'Europa. La polizia ha identificato il sospettato come Giuseppe Palermo, noto anche come "Peppe", un italiano ricercato con un mandato di cattura internazionale dell'Interpol in 196 paesi. L'operazione è stata coordinata tra le autorità colombiane, italiane e britanniche, nonché l'Europol, l'agenzia di polizia dell'Unione Europea. La 'ndrangheta, una delle organizzazioni criminali più potenti e segrete d'Italia, ha esteso la sua influenza all'estero ed è ampiamente accusata di importare cocaina in Europa.