WWE | A poche ore da Saturday Night’s Main Event LA Knight viene distrutto da Breakker e Reed

A poche ore da Saturday Night’s Main Event, l’atmosfera è rovente: la Knight viene devastata da Breakker e Reed in una notte che promette scintille. Questa puntata di SmackDown, che anticipa di un giorno l’atteso show, si prepara a regalare emozioni forti, tra la sfida per il titolo mondiale tra Gunther e Goldberg e il confronto infuocato tra LA Knight e Seth Rollins. La tensione è alle stelle, e il destino si scrive sul ring...

Puntata di SmackDown che ha preceduto di 24 ore Saturday Night's Main Event, show a cadenza periodica tornato in auge negli ultimi anni e che prevederà una card importante con la sfida per il titolo mondiale tra Gunther e Goldberg, ma anche la resa dei conti tra LA Knight e Seth Rollins. I due questa notte non sono venuti a contatto direttamente vista l'assenza di Rollins da SmackDown, ma ci ha pensato il resto della truppa del visionario a mettere in guardia l'ex campione degli Stati Uniti. Le due mosse più devastanti. LA Knight ha aperto la puntata di SmackDown cercando un confronto con Seth, ma ad interromperlo ci ha pensato Paul Heyman.

