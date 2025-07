Incendio doloso distrugge gli attrezzi agricoli di una famiglia di Rosciano FOTO

Un incendio doloso ha devastato gli attrezzi agricoli di una famiglia di Rosciano, lasciando un segno di violenza e vulnerabilità. Le fiamme, divampate nel cuore della notte in via Molino de Felici, hanno devastato il patrimonio di una comunità laboriosa e legata alla terra. Un episodio che scuote le radici della vita rurale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla crescita del senso di comunità. La vicenda invita a riflettere sulla necessità di prevenzione e solidarietà.

Un incendio doloso è divampato in via Molino de Felici a Rosciano intorno alle ore 4 di sabato 12 luglio. La famiglia Di Giovanni è stata risvegliata improvvisamente, nel cuore della notte, dalle fiamme che hanno distrutto diversi attrezzi agricoli da trattore che erano in uno spiazzo.