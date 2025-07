Sorpresa Osimhen aveva ragione il Napoli | si inserisce un’altra squadra

Il mondo del calcio è sempre pronto a sorprenderci, e questa volta la voce di Osimhen si è rivelata più acuta di quanto si pensasse. Dopo le voci di un possibile trasferimento al Galatasaray, ecco che un’altra squadra entra in scena, alimentando il misterio sul futuro del talentuoso attaccante del Napoli. Tra colpi di scena e smentite, il tormentone continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi azzurri, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa succederà davvero?

Sul caso Osimhen, come previsto dal Napoli, è arrivato l’inserimento di un’altra squadra. In queste ultime ore, di fatto, in casa Napoli c’è solo un unico tormentone, ovvero quello sul futuro di Victor Osimhen. Quest’ultimo sembrava essere più vicino a diventare un giocatore a titolo definitivo del Galatasaray che, però, non ha poi presentato ad Aurelio De Laurentiis le garanzie bancarie necessarie. Da quel momento in poi, di fatto, tra il Napoli ed il Galatasaray è iniziato un tira e molla davvero svernante. Anche perché il club partenopeo è stato sempre convinto del possibile inserimento di un’altra squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sorpresa Osimhen, aveva ragione il Napoli: si inserisce un’altra squadra

