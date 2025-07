Ucraina massiccio attacco russo nella notte con droni e missili

Nella notte tra l’11 e il 12 luglio, un violento ondata d’attacco russo ha scosso l’Ucraina, con droni e missili che hanno devastato diverse regioni, tra cui Kyiv. Explosioni e sirene hanno risvegliato la paura in cittadini e autorità, mettendo in evidenza la tensione crescente nel paese. La strategia di Mosca sembra intensificarsi, lasciando il mondo a chiedersi quali siano le prossime mosse in questa cruciale crisi internazionale.

Nella notte tra l’11 e il 12 luglio la Russia ha lanciato un massiccio attacco contro l’ Ucraina impiegando droni e missili, colpendo anche la regione di Kyiv. Diverse esplosioni sono state percepite in varie aree del Paese, tra cui Kropyvnytskyi, Mykolaiv e Cherson. Le autorità hanno indicato una significativa presenza di droni in molte regioni: Kyiv, Cernihiv, Cerkasy, Vinnytsia, la parte orientale di Zytomyr, l’area occidentale di Sumy e il nord dell’oblast di Odessa. A Leopoli, situata nell’ovest del Paese, il sindaco Andriy Sadovyi ha segnalato un incendio scoppiato in città. Inoltre, l’emittente Suspilne ha registrato un’esplosione a Lutsk intorno alle 3 e 30 del mattino, città lontana dal fronte. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ucraina, massiccio attacco russo nella notte con droni e missili

In questa notizia si parla di: droni - ucraina - massiccio - attacco

Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti - In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

#Ucraina Massiccio attacco russo con droni e missili sul Paese. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando le forze militari ucraine. Nel collage del fotografo Yan Dobronosov, Londra nel 1940 e il proprio scatto nella metro di Kiev, oggi. Stazioni come rifugi, oggi c Vai su Facebook

#Ucraina Massiccio attacco russo con droni e missili sul Paese. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando le forze militari ucraine. Nel collage del fotografo @dobronosov_yan Londra nel 1940 e il proprio scatto nella metro di Kiev, oggi. Stazioni come rifugi, oggi Vai su X

Massiccio attacco russo con droni e missili, inclusa la regione di Kiev; Guerra Ucraina - Russia, news. Massicci raid russi nella notte. Zelensky: “2 morti e 20 feriti”; Massiccio attacco russo sull'ovest Ucraina, esplosioni da Kiev a Leopoli. Polonia schiera i caccia - Lavrov, Putin è in contatto costante con il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Massiccio attacco russo sull’Ucraina, la Polonia fa decollare i caccia. Pioggia di missili e droni su Leopoli e Lutsk - Esplosioni e incendi in diverse località ucraine lontane dalla linea del fronte ... Lo riporta msn.com

Ucraina, attacco di droni nella notte: esplosioni a Kiev. Italia invia 5 radar per ripristinare voli civili - Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili sull’Ucraina che ha preso di mira soprattutto la parte occidentale del Paese. Da ilsole24ore.com