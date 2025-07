Bimbo di cinque anni scompare in un campeggio ricerche a tappeto | Ripreso dalle telecamere mentre attraversava la strada

Un tenero sorriso si spegne nel cuore di Ventimiglia, dove le speranze si mescolano all’angoscia. Alain Barnard Ganao, un bimbo di soli cinque anni, è scomparso dal camping 'Por la Mar', catturato dalle telecamere mentre attraversava la strada. Le ricerche incessanti proseguono senza sosta, alimentando il desiderio di ritrovare presto il piccolo e restituire serenità alle sue famiglie. La comunità resta in attesa di notizie positive, con il cuore colmo di speranza.

Sono ore di apprensione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove Alain Barnard Ganao, un bambino di 5 anni nato a Torino da genitori asiatici, è scomparso ieri sera dal camping 'Por la mar' nella frazione di Latte. Le ricerche, purtroppo finora senza esito, sono andate avanti tutta la notte e. 🔗 Leggi su Today.it

