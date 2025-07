Telenovela Osimhen ennesima svolta improvvisa nell’affare | è successo stanotte

La saga di Osimhen si infittisce di colpi di scena, trasformandosi in una vera e propria telenovela calcistica. Questa notte, una nuova svolta ha scosso il mondo del calcio, con Aurelio De Laurentiis che mantiene fede alle promesse fatte ad Antonio Conte nel post-vittoria dello scudetto. Il mercato si anima di promesse e sorprese, e l’arrivo di Kevin De Bruyne promette di accendere ancora di più l’attenzione: ma le sorprese non sono finite…

La questione Osimhen si sta trasformando in una vera e propria telenovela. L’ultima “puntata” è avvenuta questa notte, con l’ennesima svolta improvvisa nella trattativa. Aurelio De Laurentiis sta tenendo fede alle garanzie promesse ad Antonio Conte nel summit post vittoria dello scudetto. L’artefice del quarto tricolore aveva chiesto un mercato da regina. E così si sta rivelando. L’arrivo di Kevin De Bruyne ha infiammato la piazza, ma non è finita qui. Si attende l’ufficialitĂ per Noa Lang, promesso sposo dei partenopei, e l’asse Napoli-Bologna è sempre piĂą caldo per la doppia trattativa Ndoye – Beukema. 🔗 Leggi su Rompipallone.it