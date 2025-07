Torneo Montagna | il match degli Amatori seguito da 500 persone Casina in semifinale Folese kappao ai rigori

L’energia e la passione si sono scontrate nel Torneo della Montagna Amatori, un match che ha tenuto 500 spettatori incollati alle tribune di Casina. La sfida tra i locali biancorossi e la Folese, campioni in carica, si è conclusa ai rigori con un emozionante epilogo, segnando un passo importante verso la semifinale. La vittoria del Casina apre nuovi scenari e promette ancora grandi emozioni nel torneo: il calcio amatoriale si conferma protagonista indiscusso.

Sempre più chiaro il quadro delle semifinali del Torneo della Montagna Amatori: nella bolgia di Casina i locali biancorossi hanno battuto ai rigori (6-5 complessivo, 1-1 nei tempi regolamentari; ai rigori zero errori del Casina, mentre Croci ha parato l’ultimo di Catellani) i campioni in carica della Folese, che abdicano. Gara equilibrata, con le reti nella ripresa (prima Briselli del Casina con una grande girata di sinistro e 3’ dopo il pari ospite con un’autorete di Campione) e menzione lo scenario. Quasi 500 persone hanno creato una cornice di tutt’altra categoria, tra cori, striscioni, bandiere, tamburi, fumogeni e momenti d’unione come il minuto di silenzio per ricordare Francesco Margini, ragazzo di Albinea scomparso a soli 24 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net