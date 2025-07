Garante dei diritti dei detenuti | il Comune apre il bando per le candidature

Il Comune di Bari apre le porte a chi desidera fare la differenza: è stato pubblicato il bando per il ruolo di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive. Un’opportunità unica per contribuire alla tutela dei diritti umani e promuovere un sistema più giusto e umano. Se hai passione per la giustizia sociale, questa è la tua occasione: candidati ora e diventa protagonista del cambiamento.

E' stato pubblicato dal Comune di Bari l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature finalizzate a ricoprire il ruolo di Garante comunale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. L'ufficio del Garante, istituito ai sensi dell’art. 44 bis. 🔗 Leggi su Baritoday.it

AVVISO PUBBLICO – Comune di Bari Nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Il Comune di Bari ha pubblicato un bando per la nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, una figura indipen

