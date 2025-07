Previsioni meteo ‘sberla’ temporalesca con pioggia e grandine sul weekend

Prepariamoci a un weekend all'insegna di colpi di scena meteorologici: dopo giornate estive e soleggiate, il cielo si oscura con una vera e propria “sberla” temporalesca, accompagnata da pioggia e grandine. Roma e il Nord Italia dovranno fare i conti con questa improvvisa svolta climatica, che porterà cambiamenti significativi nelle prossime ore. Ecco cosa ci aspetta, dettagli e consigli per affrontare al meglio questa fase instabile.

Roma, 12 luglio 2025 – Il secondo weekend di luglio, il primo di esodo da bollino rosso, si chiuderà con una coda di maltempo. Dopo una giornata di sole con temperature nella media, nella serata di oggi, sabato 12 luglio, è prevista diffusa nuvolosità al Nord con possibili rovesci e qualche grandinata. Fino al pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da temperature ancora pienamente estive e sole prevalente, ma già in serata – come rilevano Lorenzo Tedici de IlMeteo.it esperti di 3BMeteo – è attesa una nuvolosità sparsa e irregolare al Nord che sfocerà in qualche rovescio o temporale su buona parte dei settori alpini e prealpini, con tendenza ad incremento dell'instabilità in nottata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net