Settore giovanile Il vivaio biancorosso punta sulla qualità | Inevitabile contenere il numero degli iscritti

Il settore giovanile della Maceratese si prepara a un nuovo capitolo: puntando sulla qualità, il vivaio biancorosso intende diventare un vero serbatoio di talenti per la prima squadra. Con uno sforzo mirato a migliorare strutture e risorse, la società mira a selezionare i migliori, consapevole che le richieste supereranno le disponibilità. In altre parole, la crescita del settore giovanile sarà il pilastro di un futuro sempre più radioso per il club.

Più spazio alla selezione nel settore giovanile della Maceratese perché il nuovo corso si pone l'obiettivo di crescere come serbatoio per la prima squadra. "Si sta lavorando sodo – si legge in una nota della società – per predisporre materiale e strutture alla base del lavoro tecnico consapevoli che le richieste di partecipazioni saranno superiori alla disponibilità". In altre parole la Maceratese non potrà soddisfare tutte le richieste dei tanti giovani del territorio desiderosi di entrare a far parte del mondo biancorosso. "Sarà inevitabile contenere il numero di iscritti – si legge nella nota – per non sovraccaricare le strutture e la qualità del lavoro.

