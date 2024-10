Campionato, Altobelli: “Vedo una corsa a tre” (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Campionato di Serie A è giunto alla nona giornata. Il Napoli, nell’anticipo del Sabato delle 15.00, ha superato di misura un buon Lecce. L’Inter e la Juve, dirette inseguitrici degli azzurri, si stanno sfidando a San Siro. Alessandro Altobelli, ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Il campione del mondo dell’82’ ha parlato delle sue ex squadre, Inter e Juventus appunto. Incerta la partita del Meazza. Per Spillo poi la corsa Scudetto riguarderà le due citate ed il Napoli di Conte. Di seguito le sue parole a Repubblica. Il Campionato ed il big match Inter – Juventus Così Altobelli: “Alla Juve sono grato, mi ha accolto nella stagione 1988/89. Ma la maglia nerazzurra non l’avrei mai tolta. Il vero juventino fu Trapattoni, che mi preferiva Ciocci. Inter-Juventus non sarà mai una partita normale”. Terzotemponapoli.com - Campionato, Altobelli: “Vedo una corsa a tre” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Ildi Serie A è giunto alla nona giornata. Il Napoli, nell’anticipo del Sabato delle 15.00, ha superato di misura un buon Lecce. L’Inter e la Juve, dirette inseguitrici degli azzurri, si stanno sfidando a San Siro. Alessandro, ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Il campione del mondo dell’82’ ha parlato delle sue ex squadre, Inter e Juventus appunto. Incerta la partita del Meazza. Per Spillo poi laScudetto riguarderà le due citate ed il Napoli di Conte. Di seguito le sue parole a Repubblica. Iled il big match Inter – Juventus Così: “Alla Juve sono grato, mi ha accolto nella stagione 1988/89. Ma la maglia nerazzurra non l’avrei mai tolta. Il vero juventino fu Trapattoni, che mi preferiva Ciocci. Inter-Juventus non sarà mai una partita normale”.

