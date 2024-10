Ballando con le Stelle tensione tra Simone di Pasquale e Carolyn Smith | la frase choc non passa inosservata

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Ma come ti permetti?”.con le, la bruttacontrolasci tutti di stucco. Pubblico e giurati indignati, anche perché a proferire queste brutte parole, in un gesto che lascia sconcertati è un ex storico del programma:di. L’ex ballerino, ora in platea come giurato extra, ha voluto un po’ di paroline, non proprio carinissime alla giudice e il pubblico gli si è rivoltato contro. In effetti anche l’uomo si è accorto, molto probabilmente, di averla fatta fuori dal vaso, ma era troppo tardi a quel punto. Ricominciamo da capo però e cerchiamo di capire perché tutto ciò è accaduto. >> “Oddio, che botta”. Paura acon le: Alan cede, la maestra Giada cade a terra C’è da dire che la quinta puntata dicon leha regalato al pubblico una serata ricca di emozioni, polemiche e performance straordinarie.