Violento nubifragio in Liguria, un disperso ad Arenzano. Frana nell’entroterra: case isolate (Di sabato 26 ottobre 2024) Un Violento nubifragio ha colpito il Ponente genovese e la provincia di Savona nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16. Le forti precipitazioni hanno causato allagamenti significativi nelle località di Cogoleto, Varazze e Arenzano, dove si segnala una persona dispersa. Le ricerche sono in corso, con il supporto dei vigili del fuoco, del 118 e dei carabinieri. Secondo le informazioni delle forze dell’ordine, l’uomo disperso era nei pressi di un rio ingrossato dalle piogge in via Pecoraro che ha inghiottito tre auto: pare che lui fosse fuori dalla sua auto al momento della scomparsa. La moglie, che non riesce a contattarlo, teme possa essere stato travolto da uno smottamento, provocato dall’esondazione del torrente, che ha riversato acqua e detriti sulle strade circostanti. Ilfattoquotidiano.it - Violento nubifragio in Liguria, un disperso ad Arenzano. Frana nell’entroterra: case isolate Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unha colpito il Ponente genovese e la provincia di Savona nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16. Le forti precipitazioni hanno causato allagamenti significativi nelle località di Cogoleto, Varazze e, dove si segnala una persona dispersa. Le ricerche sono in corso, con il supporto dei vigili del fuoco, del 118 e dei carabinieri. Secondo le informazioni delle forze dell’ordine, l’uomoera nei pressi di un rio ingrossato dalle piogge in via Pecoraro che ha inghiottito tre auto: pare che lui fosse fuori dalla sua auto al momento della scomparsa. La moglie, che non riesce a contattarlo, teme possa essere stato travolto da uno smottamento, provocato dall’esondazione del torrente, che ha riversato acqua e detriti sulle strade circostanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violento nubifragio su Civitavecchia : intervento tempestivo per ripristinare la viabilità - Facebook WhatsApp Twitter Un forte nubifragio ha colpito Civitavecchia questa mattina, causando notevoli disagi nella circolazione stradale. Le squadre di Civitavecchia Servizi Pubblici sono state attivate nelle prime ore del mattino per ... (Gaeta.it)

Violento nubifragio in Italia : la città messa in ginocchio - Social. Violento nubifragio in Italia: la città messa in ginocchio. Il maltempo continua a colpire la nostra bella Penisola. In Emilia Romagna, ad esempio, la situazione è talmente grave che il comune di Bologna ha chiesto di rinviare la partita ... (Tvzap.it)

Terrore a Ischia - violento nubifragio si è abbattuto sull’isola VIDEO - Le forti piogge hanno trasformato le strade dell'isola in fiumi. Diversi i danni ma, al momento, non si contano feriti L'articolo Terrore a Ischia, violento nubifragio si è abbattuto sull’isola VIDEO proviene da Il Difforme. (Ildifforme.it)

Maltempo - violento nubifragio a Ischia : strade trasformate in torrenti. VIDEO - Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di ieri sull'isola d'Ischia, con la pioggia concentratasi soprattutto nel Comune isolano capoluogo dove, secondo i dati del pluviometro della Protezione Civile, in un'ora sono caduti oltre 32 ... (Tg24.sky.it)