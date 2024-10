Ilgiorno.it - Vigevano, ragazzo 19enne morso da un cane di grossa taglia: ferite a polpaccio e ginocchio

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)(Pavia), 26 ottobre 2024 - I carabinieri sono intervenuti per una lite, ma undi 19 anni è finito in ospedale per ildi un. E' successo nella serata di ieri, venerdì 25 ottobre, in via Rocca Vecchia, vicino al mercato coperto di. La richiesta d'intervento è scattata per una lite in corso tra due uomini, ma quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato ilferito ale aldella gamba sinistra, per ildi undi. La lite era poi scaturita tra il ferito e il padrone delproprio a seguito del. Ma prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine, il padrone delse ne era andato dopo la lite, senza fuggire ma di fatto allontanandosi.