Until Dawn, la recensione su PS5: puro terrore, in formato next-gen (Di sabato 26 ottobre 2024) Un tuffo nei ricordi, a quando lodavamo le prestazioni della ehi fu PS4 con i suoi titoli di punta, ovvero The Order: 1886 e Until Dawn. A distanza di circa 10 anni da quel ricordo ritorniamo a tessere le lodi del secondo dei due, con un remake tirato a lucido grazie alla potenza dalle console di nuova generazione di casa SONY. Until Dawn torna a far parlare di sè, questa volta su PS5 e forte di un nuovo engine che alimenta il comparto grafico. Ballistic Moon rileva l'incarico da Supermassive Games, ma il passaggio di testimone è solo "sulla carta", visto e considerato che in molti, nella nuova software house, lavorarono alla realizzazione dell'esperienza originale. Until Dawn si presenta con un rinnovato comparto grafico e sonoro che enfatizza ulteriormente le tematiche emotive trattate nel gioco, ovvero ansia, paura e disperazione.

