Calciomercato.it - Un altro esonero in Serie A: scontro diretto decisivo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Undietro l’angolo inA: lovale la permanenza in panchina Risultati negativi, imbarcate di gol e classifica preoccupante: inA può saltare un’altra panchina. Gotti e Zanetti a rischio – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Il campionato diA è arrivato alla nona giornata, ma potrebbe presto consumarsi un. Dopo quello di Daniele De Rossi, sostituito da Ivan Juric sulla panchina della Roma, nel massimo campionato potrebbe preso registrarsi unribaltone in panchina. Tutto potrebbe ruotare intorno alla decima giornata di campionato che si giocherà in infrasettimanale. È ancora presto per emettere sentenze nelle varie zone della classifica diA, ma alcuni scenari si stanno già delineando.