Short track, Isu World Tour 2024: a Montreal partono bene gli azzurri (Di sabato 26 ottobre 2024) Lo Short track torna protagonista e lo fa in Canada, dove è partita la prima tappa dell'ISU World Tour a Montreal. Nella notte italiana bene innanzitutto i due quartetti azzurri. La squadra femminile formata da da Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) è approdata in semifinale grazie al secondo posto ottenuto dietro all'Olanda. Sono secondi anche al maschile Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) dietro il Canada. Semifinale conquistata, infine, anche dalla staffetta mista guidata da Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Arianna e Pietro Sighel. Nelle prove individuali al femminile benissimo l'Italia nei quarti di finale dei 1.

