Ranucci: “Cercano di fermare ‘Report’? Non violiamo norme AgCom, sono tranquillo” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ovviamente è una puntata molto delicata come avete potuto leggere dalle anticipazioni. È arrivata poche ore fa la L'articolo Ranucci: “Cercano di fermare ‘Report’? Non violiamo norme AgCom, sono tranquillo” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Ranucci: “Cercano di fermare ‘Report’? Non violiamo norme AgCom, sono tranquillo” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ovviamente è una puntata molto delicata come avete potuto leggere dalle anticipazioni. È arrivata poche ore fa la L'articolo: “di? Non” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gasparri chiede di fermare Report - Ranucci replica : “L’elezione è in Liguria - non c’è par condicio nazionale” - Maurizio Gasparri ha chiesto di fermare la puntata di domani sera di Report, che torna su Rai 3 con la nuova stagione. La replica del conduttore Sigfrido Ranucci non si è fatta attendere: E’ arrivata poche ore fa la notizia che Gasparri chiede ... (Davidemaggio.it)

Ranucci : “Cercano di fermare ‘Report’? Non violiamo norme AgCom - sono tranquillo” - (Adnkronos) – "Ovviamente è una puntata molto delicata come avete potuto leggere dalle anticipazioni. È arrivata poche ore fa la notizia che Gasparri chiede di fermare la puntata di Report, noi siamo certi che non violiamo nessuna normativa Agcom. ... (Webmagazine24.it)

Ranucci : “Cercano di fermare ‘Report’? Non violiamo norme AgCom - sono tranquillo” - "Ricordo a tutti che il silenzio elettorale riguarda i politici e i partiti, non i giornalisti" "Ovviamente è una puntata molto delicata come avete potuto leggere dalle anticipazioni. È arrivata poche ore fa la notizia che Gasparri chiede di ... (Sbircialanotizia.it)

Ranucci - "Cercano di fermare Report? Sono tranquillo". Ad inizio puntata la "strage nascosta" al largo della Calabria - « Cercano di fermare la puntata di Report? Siamo certi che non violiamo nessuna normativa Agcom, sono tranquillo ». Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, alla vigilia del ritorno in onda su Rai 3 interviene a Caterpillar su Rai Radio ... (Gazzettadelsud.it)