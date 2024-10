Ore di ansia a Montelepre per Salvatore Valoroso, l'86enne scomparso: ricerche in corso (Di sabato 26 ottobre 2024) I vigili del fuoco sono impegnati in queste ore nella ricerca di Salvatore Valoroso , un uomo di Montelepre di 86 anni scomparso, giovedì, tra Partinico e Giardinello, in provincia di Palermo. L'uomo si era allontanato da casa a bordo della sua Fiat Punto blu scuro. Alle indagini stanno partecipando anche i volontari della protezione civile e i carabinieri. Feedpress.me - Ore di ansia a Montelepre per Salvatore Valoroso, l'86enne scomparso: ricerche in corso Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 26 ottobre 2024) I vigili del fuoco sono impegnati in queste ore nella ricerca di, un uomo didi 86 anni, giovedì, tra Partinico e Giardinello, in provincia di Palermo. L'uomo si era allontanato da casa a bordo della sua Fiat Punto blu scuro. Alle indagini stanno partecipando anche i volontari della protezione civile e i carabinieri.

