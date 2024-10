Ilrestodelcarlino.it - Notte di follia in centro. Ragazzi picchiati a sangue. Condannato il rapinatore

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tre anni e dieci mesi. Questa la condanna stabilita dal giudice dell’udienza preliminare di Rimini, in rito abbreviato, per un ragazzo di 22 anni, difeso dall’avvocato Carla Pennetta, residente in Umbria, accusato di rapina e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane, insieme ad altri sei o sette compagni (incluso un minorenne), avrebbe fatto parte di un gruppetto che nell’aprile del 2023 aveva creato non poco scompiglio nelstorico di Rimini, tra la Vecchia pescheria e corso d’Augusto, picchiando e rapinando una comitiva di studenti del programma Erasmus, di nazionalità finlandese, britannica e austrica che si trovavano in città per un soggiorno di studio. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Rimini avevano portato, all’epoca dei fatti, all’esecuzione di due ordinanza cautelari.