Muore un istruttore di generazioni di allievi al Caps, soffrì anche per l'omicidio della figlia Stefania (Di sabato 26 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Cesena piange la morte del sostituto commissario Orazio Garattoni, venuto a mancare a 61 anni dopo una breve malattia. Figura storica del Centro Addestramento della Polizia di Stato (Caps) di Cesena, Garattoni si era ritirato dal servizio solo pochi mesi fa, dopo una Cesenatoday.it - Muore un istruttore di generazioni di allievi al Caps, soffrì anche per l'omicidio della figlia Stefania Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La Polizia di Stato di Cesena piange la morte del sostituto commissario Orazio Garattoni, venuto a mancare a 61 anni dopo una breve malattia. Figura storica del Centro AddestramentoPolizia di Stato () di Cesena, Garattoni si era ritirato dal servizio solo pochi mesi fa, dopo una

