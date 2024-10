MotoGP la gara sprint è di Bastianini

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilapproda in Thailandia. Da pochi minuti è terminata la. Il successo arride all’italiano ducatista Enea, secondo il capolista del motomondiale Martin. Dietro lo spagnolo si piazza il campione del mondo in carica, sempre su Ducati, Pecco Bagnaia., nellathailandese emozioni sin dalla partenza Nelladi oggi, emozioni sin dalla partenza. Bagnaia in pole parte molto bene, ma già alla prima curva, e alla prima esitazione di una Desmo nervosa, soprattutto nel terzo settore, Martin si inserisce come una volpe. Come sempre capita, tra i due litiganti il terzo gode. Ad infilare sia Bagnaia che Martin sonoche si invola in prima posizione e Marquez. Nessuno riuscirà a scalzare Enea dalla prima posizione. La sfida è tra Bagnaia e Martin, con quest’ultimo che la spunta per la seconda piazza.