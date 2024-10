Lapresse.it - Johnny Depp ritira il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma

(Di sabato 26 ottobre 2024) (LaPresse) – In ritardo, fuori da ogni schema e da ogni scalettafinesi è presentatodeldiperre il. Sul palco a consegnarlo Riccardo Scamarcio protagonista del suo ultimo film: “Modi”. L’attore italiano ha dedicato aun brano di Carmelo Bene: “Ci sono cretini che hanno visto la Madonna e che volano. Tu – ha proseguito Scamarcio, indicando– sei un cretino che non ha mai visto la Madonna che vola, vola vola!!!! Ti amo”. Sul palco l’attore americano, insiemedirettrice artistica Paola Malanga ha ringraziato il pubblico: “Vi ringrazio, senza di voi non sarei qui e probabilmente non sarei da nessun’altra parte”.