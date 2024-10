I Municipi di Bari preparano gli appuntamenti del Natale: "Non solo eventi in centro. Coinvolgeremo tutta la città" (Di sabato 26 ottobre 2024) Bari si prepara ad allestire eventi e appuntamenti in vista del Natale, con l'obiettivo di coinvolgere non solo il centro città ma anche i cinque Municipi. Non solo Murattiano e Bari Vecchia, dove troveranno posto l'Albero di piazza del Ferrarese, le luminarie e altri consueti eventi in via di Baritoday.it - I Municipi di Bari preparano gli appuntamenti del Natale: "Non solo eventi in centro. Coinvolgeremo tutta la città" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024)si prepara ad allestirein vista del, con l'obiettivo di coinvolgere nonilma anche i cinque. NonMurattiano eVecchia, dove troveranno posto l'Albero di piazza del Ferrarese, le luminarie e altri consuetiin via di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Bari - La Russa difende Meloni : “Solo intento di metterla in difficoltà” - La Russa ha poi notato una mancanza di reazione da parte delle opposizioni, accusandole di non mostrare un adeguato scandalo di fronte a queste gravi violazioni L'articolo Caso Bari, La Russa difende Meloni: “Solo intento di metterla in difficoltà” ... (Ildifforme.it)

Inchiesta Bari : solo 34 politici su 3.500 clienti Intesa San Paolo - AGI - Dei circa 6.600 accessi relativi ai circa 3.500 clienti, il numero delle personalità politiche oggetto delle interrogazioni da parte del dipendente licenziato da Intesa Sanpaolo è stato di 34. Altre 43 sono personalità note alle cronache in ... (Agi.it)

Vincenzo Coviello non avrebbe spiato i conti correnti da solo : la Procura di Bari cerca complici e mandante - Secondo il decreto di perquisizione di Vincenzo Coviello, gli accessi abusivi ai conti correnti dei "vip" sarebbero stati effettuati "in concorso e previo concerto con persona/e da identificare" (Notizie.virgilio.it)

Bancario spiava i conti correnti di Meloni - La Russa - Crosetto e non solo. Oltre 6000 accessi abusivi : l’indagine della Procura di Bari - Non bastava il finanziere Striano, ora ci si è messo anche un bancario, un dipendente della banca Intesa Sanpaolo – licenziato in tronco lo scorso 8 agosto dopo l’apertura di un procedimento disciplinare – che avrebbe spiato con una mole ... (Secoloditalia.it)