Lanazione.it - Firenze, diploma 'honoris causa' ad Alessandro Barbero

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 -si colloca indubbiamente tra le figure del mondo accademico che hanno saputo meglio coniugare attività scientifica e capacità didattica con un intenso impegno per la divulgazione della storia. Ha saputo utilizzare con efficacia tutte le risorse comunicative disponibili oggi, associate ad un linguaggio chiaro e piano ma mai banale che, pur senza mai dimenticare l’analisi delle fonti storiche, è riuscito ad avvicinare il più vasto pubblico a questioni storiografiche anche molto complesse, suscitando in particolare nei giovani un vivo interesse per la storia e le sue fonti.