“Devo dirvi questa cosa ma rispettatemi”. Serena Enardu vuota il sacco: cosa sta succedendo con Pago (Di sabato 26 ottobre 2024) Serena Enardu e Pago, un annuncio inaspettato. La ex tronista di Uomini e Donne e il cantante fanno coppia da anni anche se ci sono state delle battute d’arresto. La loro storia d’amore ha scricchiolato per la prima volta nel 2019, a Temptation Island Vip. Lei si avvicinò pericolosamente a un tentatore e alla fine del programma se ne tornò a casa da single. Pago entrò poi al Grande Fratello Vip ma fu presto raggiunto dalla ex. La gemella di Elga piombò nella casa decisa a ridare slancio alla loro relazione e a spiegare di aver sbagliato a troncare. È risbocciato l’amore e tutto sembrava procedere a gonfie vele e invece poco dopo, precisamente a maggio 2020, è arrivata la notizia di una nuova rottura a cui fecero seguito anche attacchi personali reciproci tra i due ex. Leggi anche: “Col figlio vip milanese”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024), un annuncio inaspettato. La ex tronista di Uomini e Donne e il cantante fanno coppia da anni anche se ci sono state delle battute d’arresto. La loro storia d’amore ha scricchiolato per la prima volta nel 2019, a Temptation Island Vip. Lei si avvicinò pericolosamente a un tentatore e alla fine del programma se ne tornò a casa da single.entrò poi al Grande Fratello Vip ma fu presto raggiunto dalla ex. La gemella di Elga piombò nella casa decisa a ridare slancio alla loro relazione e a spiegare di aver sbagliato a troncare. È risbocciato l’amore e tutto sembrava procedere a gonfie vele e invece poco dopo, precisamente a maggio 2020, è arrivata la notizia di una nuova rottura a cui fecero seguito anche attacchi personali reciproci tra i due ex. Leggi anche: “Col figlio vip milanese”.

