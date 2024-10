Napolipiu.com - Conte: “Oggi conta soltanto il risultato, non è scritto che vinceremo”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli torna al Via del Mare, dove iniziò la sua carriera da calciatore “Non èda nessuna parte che“. Antoniosi presenta così al Via del Mare per la sfida tra Lecce e Napoli, mostrando il consueto pragmatismo che lo contraddistingue. Il tecnico azzurro, intervistato da DAZN nel pre-partita, ha toccato diversi temi interessanti. Sulla formazione sceltaè stato chiaro: “Rispetto alla gara con l’Empoli abbiamo fatto quattro cambi. Meret torna al posto di Caprile che ha fatto bene”. E a chi gli chiede se sia turnover in vista del Milan, risponde secco: “L’importante è vincere, non riposare”. Un momento di leggerezza quando gli ricordano il suo primo gol in Serie A, segnato proprio con la maglia del Lecce contro il Napoli di Maradona: “Io ho il numero da faticatore”, scherza, “quella volta avevo il 10 un po’ per caso”.