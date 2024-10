Biccy.it - Beatrice Luzzi commenta i comportamenti di Shaila e lancia una stoccata

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il tira e molla diGatta con Javier Martinez non ha mai convinto, che già un mese fa aveva espresso le sue perplessità sull’ex velina di Striscia la Notizia. L’opinionista del Grande Fratello ospite al premio Sorriso Diverso alla Festa del Cinema di Roma è tornata a parlare die hato una bella frecciatina.ha spiegato di non essere affatto sorpresa dal comportamento della Gatta al Gran Hermano: “Se mi ha sorpreso vedere come si è comportata al Gran Hermano in Spagna? Non mi ha assolutamente sorpresa. Lei l’ho raccontata 4/5 settimane fa e sta facendo esattamente quello che avevo detto”. In effetti l’attrice è stata tra le prime a non credere all’autenticità dell’avvicinamento diad Javier Martinez, nonostante la gieffina giurasse di essere davvero interessata al pallavolista argentino.