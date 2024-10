Al Mic è tornata la calma, ma resta il timore per la puntata di «Report» (Di sabato 26 ottobre 2024) Giorgia Meloni difende Alessandro Giuli: «Il taglio ai privilegi nel cinema lo ha messo nel mirino». Laverita.info - Al Mic è tornata la calma, ma resta il timore per la puntata di «Report» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 26 ottobre 2024) Giorgia Meloni difende Alessandro Giuli: «Il taglio ai privilegi nel cinema lo ha messo nel mirino».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Chinnici, anni di denunce: dall’aria condizionata alle proprietà - Via Magellano non è ancora tornata alla calma: in città echeggia una storia di rancori mai sopiti, coltivati per anni tra carte bollate e scontri verbali ... (mbnews.it)

Dimissioni Spano, Meloni: "Perché il caso emerge solo ora? Report dovrebbe andare da Melandri" - Il 23 ottobre riunione tra Fazzolari, Merlino e Mazzi. L’ipotesi sfumata di dare a quest’ultimo il MiC. Lo sfogo del ministro contro il capo della segreteria ... (lastampa.it)

Boca Juniors, Riquelme interviene in una rissa sugli spalti e riporta la calma - Se c’è una rissa in tribuna, ci può pensare Juan Roman Riquelme, uno dei più grandi talenti argentini che oggi è il presidente del Boca Juniors. Un po’ come ... (ilmessaggero.it)

Tensioni durante Boca Juniors-Gimnasia La Plata: necessario l'intervento di Riquelme - Ancora tensioni in Copa Argentina: necessario l'intervento del presidente del Boca ... (gianlucadimarzio.com)