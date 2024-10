Anteprima24.it - A Ponticelli una piazza di spaccio aperta h 24: preso pusher

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvvalendosi della collaborazione di “vedette” collocate lungo il perimetro della sua abitazione, aveva messo in piedi una fiorente attività dial dettaglio,a qualsiasi ora del giorno e della notte, nel quartieredi Napoli. I Carabinieri della Tenenza di Cercola – sulla base di questa accusa – hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della procura ordinaria di Napoli, nei confronti di un uomo gravemente indiziato del reato di detenzione edi sostanza stupefacente, già noto alle forze dell’ordine.