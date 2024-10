Lapresse.it - X Factor 2024, al via i Live Show: Giorgia presenta i giudici sulle note di ‘Don’t Stop The Music’

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Idi Xsono ufficialmente iniziati e la prima puntata tocca ascolti altissimi: 834mila spettatori tv medi su Sky e in streaming su NOW. È miglior primodelle ultime quattro edizioni del programma che andrà in onda tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Per la prima volta c’è, al suo debutto nella conduzione in solitaria di uno, che ha aperto la serata della diciottesima edizione cantandodi “Born This Way” di Lady Gaga e “Don’tThe Music” di Rihanna, prima dell’ingresso sul palco dell’XArena di Assago deiAchille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Il grande ospite della serata è stato Ghali che ha cantato le sue hit ‘Casa mia’ e ‘Paprika’ e il nuovo singolo ‘Niente panico’.