VIDEO/ Droga nel Porto di Salerno, procuratore Borrelli:”A gennaio 2025 la svolta” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “A partire da gennaio 2025 , il Porto di Salerno potrà contare su uno scanner di ultima generazione”. E’ la rassicurazione ricevuta dal Capo della Procura di Salerno, Giuseppe Borrelli che ha condotto diverse inchieste sul traffico di Droga nel Porto di Salerno, come quella di ieri che ha portato all’esecuzione di 14 arresti . “Crediamo che l’installazione di questo scanner possa rappresentare sotto questo profilo una svolta” ha dichiarato questa mattina Giuseppe Borrelli, che, fin dal suo primo giorno di insediamento alla guida della procura di Salerno ha lanciato l’allarme sicurezza per lo scalo di Salerno non esitandolo a definirlo uno dei maggiori hub di transito di Droga proveniente dal Sud America. Anteprima24.it - VIDEO/ Droga nel Porto di Salerno, procuratore Borrelli:”A gennaio 2025 la svolta” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “A partire da, ildipotrà contare su uno scanner di ultima generazione”. E’ la rassicurazione ricevuta dal Capo della Procura di, Giuseppeche ha condotto diverse inchieste sul traffico dineldi, come quella di ieri che ha portato all’esecuzione di 14 arresti . “Crediamo che l’installazione di questo scanner possa rappresentare sotto questo profilo una” ha dichiarato questa mattina Giuseppe, che, fin dal suo primo giorno di insediamento alla guida della procura diha lanciato l’allarme sicurezza per lo scalo dinon esitandolo a definirlo uno dei maggiori hub di transito diproveniente dal Sud America.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ieri in Campania : 15enne ucciso in centro a Napoli. Sgominato traffico di droga al porto di Salerno - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedì 24 ottobre 2024. Avellino – Raffaele Capolupo, il 35enne coinvolto lo scorso 29 settembre in un grave incidente stradale mentre si recava allo Stadio, è pronto a tornare ... (Anteprima24.it)

Traffico internazionale di droga a Salerno - la cocaina arrivava al porto da Spagna e Sud America : 14 arresti - Gli indagati sono accusati della gestione di una organizzazione dedita al traffico internazionale di droga, soprattutto cocaina, che arrivava al Porto di Salerno principalmente dalla Spagna, ma anche dal Sud America.Continua a leggere (Fanpage.it)

"Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento” : il sindaco di Futani propone la nuova denominazione dello scalo - Il sindaco di Futani, Dario Trivelli, ha indirizzato una lettera alla Gesac, la società di gestione dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, per chiedere di riconoscere il valore strategico e turistico del Cilento modificando la denominazione ... (Salernotoday.it)

Traffico internazionale di stupefacenti al porto di Salerno - emesse 14 ordinanze di custodia cautelare : i nomi degli indagati - Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, ufficiali di PG in servizio presso il N.O.R- Sezione Operativa della Compagnia di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di ... (Anteprima24.it)