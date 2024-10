Trovati sulla A7 con armi e segni distintivi forze dell’ordine (Di venerdì 25 ottobre 2024) AVONA (ITALPRESS) – Fermati e Trovati in possesso di armi, munizioni e segni distintivi in uso alle forze dell’ordine. Gli uomini della Guardia di Finanza di Savona, trovandosi in transito sulla tratta autostradale A7, nei pressi del casello di Castelnuovo Scrivia (AL), venivano sorpassati da un’auto con a bordo tre soggetti di giovane età, che destavano l’attenzione delle Fiamme Gialle in ragione del fatto che uno degli occupanti stesse maneggiando una paletta segnaletica. Seguiti fino all’uscita del casello, i finanzieri decidevano di sottoporre a controllo il mezzo e gli occupanti. Unlimitednews.it - Trovati sulla A7 con armi e segni distintivi forze dell’ordine Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) AVONA (ITALPRESS) – Fermati ein possesso di, munizioni ein uso alle. Gli uomini della Guardia di Finanza di Savona, trovandosi in transitotratta autostradale A7, nei pressi del casello di Castelnuovo Scrivia (AL), venivano sorpassati da un’auto con a bordo tre soggetti di giovane età, che destavano l’attenzione delle Fiamme Gialle in ragione del fatto che uno degli occupanti stesse maneggiando una paletta segnaletica. Seguiti fino all’uscita del casello, i finanzieri decidevano di sottoporre a controllo il mezzo e gli occupanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perquisita la casa di Emis Killa : trovati 40mila euro in contanti e varie armi - La Polizia ha messo le manette a 18 persone dopo la maxi inchiesta sugli Ultras di Milan e Inter e fra loro è finito dietro le sbarre anche Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez. Nel corso delle indagini è stata perquisita anche la casa di Emis ... (Biccy.it)

Giugliano - blitz anti droga : trovati chili di marijuana - armi e munizioni - Arresti a Giugliano e Sparanise nell’ambito di un blitz anti droga. In manette tre persone: padre e figlio rispettivamente di 74 e 35 anni e un 24enne Un Blitz anti droga per i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di ... (Puntomagazine.it)

Pagani - maxi sequestro : trovati 64.000 euro in contanti e armi illegali - Nelle prime ore di oggi, un’operazione ad alto impatto ha coinvolto operatori della Polizia di Stato e militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno. Con il supporto di unità cinofile e reparti speciali, sono stati eseguiti diversi ... (Zon.it)

In manette il noto tiktoker Domenico Ferraro di deluxurywatches : in casa ritrovati armi e un vero tesoro - Era considerato il re degli orologi di lusso che vendeva tramite i suoi canali social, ma la sua vicenda si è conclusa molto male. Si tratta di Domenico Ferraro, titolare del profilo deluxurywatches, 43enne di Parete, in provincia di Caserta, ... (Dayitalianews.com)