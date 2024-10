Torino neonato salvato dalla cecità con intervento da record mai eseguito al mondo VIDEO

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024)chirurgico dain Italia. A eseguirlo l’equipe dell’oculistica delle Molinette, a. Unè stato. Il piccolino, Matteo, di appena 40 giorni è stato operato agli occhi per via di una cataratta congenita associata a una rarissima e grave patologia della parte posteriore dell’occhio, causata da un incompleto sviluppo anatomico. L’operazione è stata eseguita con una tecnologia 3D che ha permesso di visualizzare adeguatamente, con una percezione della profondità notevolmente superiore rispetto ai microscopi tradizionali, permettendo il successo del delicatissimo e complesso. E’ il primo caso aldi vitrectomia bilaterale associata alla chirurgia per la cataratta congenita su unmediante visualizzazione 3D.