Soppressa la corsa Empoli-Siena. Aggressioni e violenze sui mezzi, addio al bus notturno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Siena, 25 ottobre 2024 – Dal 4 novembre la corsa notturna Empoli-Siena non sarà più attiva. L'autobus con partenza dal terminal bus della stazione di Empoli alle 23.55 che faceva tappa in tutte le 'stazioni' della Valdelsa per arrivare a Siena alle 1.40 è stato soppresso. La decisione è arrivata dal tavolo tecnico tra azienda Autolinee Toscane e Regione che si è tenuto ieri pomeriggio (dopo il rinvio della scorsa settimana). Da quando, nel gennaio 2023, è stato attivato il servizio autobus notturno sostitutivo al treno numerosi sono stati gli episodi di Aggressioni e di violenza che si sono verificati a bordo dei mezzi della tratta. Una quindicina quelli più eclatanti. Risse a bordo degli autobus, offese e minacce ai conducenti, molestie ai passeggeri, non rispetto dei divieti di non fumare, non lasciare rifiuti, e anche lancio di sassi contro i mezzi.

