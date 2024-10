Rifiuti, la discarica saluta la città. Scongiurato il nuovo ampliamento (Di venerdì 25 ottobre 2024) É confermato: la discarica al ’Pago’, nel comune di Firenzuola è chiusa, e non sarà ampliata e riaperta. La Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale della Toscana ha esaminato le osservazioni pervenute sulla discarica prendendo atto che la discarica ha cessato la propria attività il 28 settembre scorso con il completamento del quinto lotto, chiudendo a ogni ipotesi di realizzazione di un sesto lotto. Scelta che vedrà l’approvazione definitiva del Consiglio entro la fine dell’anno. Ma la notizia scatena comunque una forte polemica politica. Perché il centrodestra, a cominciare dall’amministrazion, non ha gradito l’esultanza di due consiglieri regionali Pd, Cristiano Benucci, componente della commissione, e Fiammetta Capirossi. Lanazione.it - Rifiuti, la discarica saluta la città. Scongiurato il nuovo ampliamento Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) É confermato: laal ’Pago’, nel comune di Firenzuola è chiusa, e non sarà ampliata e riaperta. La Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale della Toscana ha esaminato le osservazioni pervenute sullaprendendo atto che laha cessato la propria attività il 28 settembre scorso con il completamento del quinto lotto, chiudendo a ogni ipotesi di realizzazione di un sesto lotto. Scelta che vedrà l’approvazione definitiva del Consiglio entro la fine dell’anno. Ma la notizia scatena comunque una forte polemica politica. Perché il centrodestra, a cominciare dall’amministrazion, non ha gradito l’esultanza di due consiglieri regionali Pd, Cristiano Benucci, componente della commissione, e Fiammetta Capirossi.

