Reylo: un nuovo fumetto di Star Wars conferma che la love story è canonica

Fan di Reylo gioite! Le vostre fantasie di amicizia tra Rey Skywalker (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver) non sono più fantasie, perché un nuovo fumetto di Star Wars ha ufficialmente codificato i sentimenti romantici dei due personaggi come canonici. Sin dall'uscita del controverso Star Wars: Episodio IX – L'ascesa di Skywalker, uno degli argomenti più discussi è stato e continua a essere il bacio finale tra Rey e Kylo, da alcuni definito ovviamente romantico e da altri puramente platonico. Ora abbiamo una risposta definitiva e dobbiamo ringraziare la Marvel Comics per questo. Oggi la Marvel Comics ha condiviso un primo sguardo a Star Wars: Legacy of Vader, una nuova serie a fumetti che mira a colmare il divario tra Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi e Star Wars: Episodio IX – L'ascesa di Skywalker.

