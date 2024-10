Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 25 ottobre 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 25 ottobre 2024, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 25 ottobre? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. anticipazioni e ospiti Ospite in studio l’attore Paolo Rossi, che presenterà il suo spettacolo su Pirandello e commenterà la stretta attualità. Per il reportage della settimana Diego Bianchi è andato a Bologna e nei paesi circostanti la città, per raccontare l’alluvione che ha distrutto strade, case e altre infrastrutture, ricoprendo tutto di fango e lasciando cittadini e amministrazioni di nuovo in difficoltà. Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 25 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,25, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi25? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Ospite in studio l’attore Paolo Rossi, che presenterà il suo spettacolo su Pirandello e commenterà la stretta attualità. Per il reportagesettimana Diego Bianchi è andato a Bologna e nei paesi circostanti la città, per raccontare l’alluvione che ha distrutto strade, case e altre infrastrutture, ricoprendo tutto di fango e lasciando cittadini e amministrazioni di nuovo in difficoltà.

