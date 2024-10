Pioli non convoca Cristiano Ronaldo e rischia l’imbarcata: l’Al Nassr si salva su rigore al 97′ (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pioli non convoca Cr7 e l'Al Nassr rischia la clamorosa imbarcata sul campo dell'Al kholood. Alla fine arriva un 3-3, grazie ad un rigore al 97' segnato da Talisca che evita al tecnico italiano la prima sconfitta dopo un filotto di 7 vittorie consecutive. Fanpage.it - Pioli non convoca Cristiano Ronaldo e rischia l’imbarcata: l’Al Nassr si salva su rigore al 97′ Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)nonCr7 e l'Alla clamorosa imbarcata sul campo dell'Al kholood. Alla fine arriva un 3-3, grazie ad unal 97' segnato da Talisca che evita al tecnico italiano la prima sconfitta dopo un filotto di 7 vittorie consecutive.

