Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Sarah Scazzi, Groenlandia e Disney pronti a far ricorso contro lo stop alla serie su Avetrana. Il regista: “Raccontiamo solo ciò che è emerso in tribunale”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)hanno annunciato la sospensione della– Qui non è Hollywood, prevista in uscita il 25 ottobre, dopo che ildi Taranto ha emesso un provvedimento d’urgenza per bloccare la messa in onda dellasulla piattaforma+. La decisione, arrivata su richiesta del sindaco di, Antonio Iazzi, impone unotemporaneo al lancio, almeno fino al 5 novembre, data in cui è fissata l’udienza. “Il provvedimento è stato emesso in assenza di contraddittorio tra le parti, ma ci impegneremo a far valere le nostre ragioni nelle sedi competenti”, hanno annunciato