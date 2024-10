Inter-news.it - Oaktree, cambiamenti in società! A breve tre addii all’Inter – TS

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il fondo americanosta cominciando ad imporre i suoi dettami. Sono previsti treno della, precisamente tra area corporate e della comunicazione. I dettagli da Tuttosport. ARRIVO –si è presentato come fondo proprietario in estate e ha avallato diverse operazioni della dirigenza sul mercato. Ha messo a disposizione i fondi per i rinnovi di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ma non solo. Josep Martinez è un acquisto avvenuto sotto gli occhi del fondo americano. anche Tomas Palacios preso nonostante la preferenza di Inzaghi per difensori di esperienza come Ricardo Rodriguez o Mario Hermoso.si è fatta sentire sul mercato e ha influenzato le scelte dellae i movimenti dentro l’Inter– Ogginon si vuole fermare però solamente al campo.