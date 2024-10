Ilrestodelcarlino.it - Nuova allerta, weekend in trincea: "Terra colpita da troppe alluvioni". Mattarella: ora interventi straordinari

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono i giorni della paura a Bologna e in tutta la provincia già martoriata dall’alluvione nella notte tra sabato e domenica scorsi. Oggigiornata disotto le torri, un codice arancione (e si spera che il colore non viri al rosso) nelle attese che ha portato anche all’annullamento – in bilico – della partita di calcio Bologna-Milan, iniziamente calendarizzata per le 18 di domani. Qui il piccolo giallo: la Lega Serie A ha chiesto di giocare lo stesso, quindi esiste la possibilità che la partita venga disputata comunque a porte chiuse o in campo neutro. Scuole di ogni ordine e grado invece oggi sicuramente chiuse, l’augurio è che i danni causati dalle esondazioni di rii e torrenti (ben 12 scendono dalla collina alla città, sotto cui sono stati creati 40 chilometri di canali) nelscorso non vedano un triste remake.