Meta Catania vince ancora: 7-2 al Linz, adesso testa al Zalgiris (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la vittoria contro il Differdange, la Meta Catania raccoglie un altro successo all'Elite Round di Champions League superando gli austriaci del Linz per 7-2. La squadra rossazzurra sale così a quota sei punti in classifica e si prepara ad affrontare i lituani dello Zalgiris nel match, in

Salernitana Femminile - alle porte la sfida contro il Meta Catania - Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’esordio in campionato in trasferta, sul parquet del Mondragone, la Salernitana Femminile 1970 debutterà, nel girone D di Serie B, in casa contro la Meta Catania. Al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, infatti, ... (Anteprima24.it)

Febbre Champions per la Meta Catania - Musumeci : "Attesa spasmodica" - Tutto pronto per la Uefa Futsal Champions League a Catania. Cresce l'attesa per la tre giorni di spettacolo al PalaCatania. Per l'acquisto dei singoli tagliandi o per l'abbonamento per seguire tutte le gare della tre giorni, i botteghini di ... (Cataniatoday.it)

Meta Catania - primo ruggito in campionato : Came Treviso domata 4-2 - Una vittoria difficile, ma ottenuta da grande squadra con un grande gol ammazza partita di Attilio Arillo e con le parate di Tornatore che hanno blindato i tre punti. Vince la Meta Catania al PalaCatania domando una Came Treviso ostica e mai doma. ... (Cataniatoday.it)

Calcio a 5 - nella prima giornata della Serie A non sbagliano Meta Catania e Napoli - La prima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio, con tutti i match in programma che si sono conclusi regalando gol ed emozioni. Negli anticipi di venerdì successi di forza per la ... (Oasport.it)