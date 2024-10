Quifinanza.it - Manovra in Parlamento, al via “l’assalto alla diligenza”, da fisco a sanità cosa può cambiare

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lafinanziaria è approdata indopo la firma del Presidente della Repubblica. Presto comincerà quindi quello che in gergo politico viene chiamato ““, vale a dire una serie di emendamenti, sia dall’opposizione che dstessa maggioranza di Governo, per modificare alcune parti della legge di bilancio a seconda dei gruppi di interesse che faranno pressione. Alcune categorie hanno già annunciato scioperi per protestare contro la presenza, o l’assenza, di determinati interventi, come accade per i medici o per gli insegnanti. Molte le associazioni di categoria che hanno mostrato insoddisfazione per tasse o tagli presenti all’interno della. All’interno della stessa maggioranza inoltre, alcuni partiti vogliono cercare di far approvare norme a cui il proprio elettorato tiene particolarmente.