Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, Conte è passato dal «deve restare» al «può andare se l’accordo non lo soddisfa» (Corsera)

(Di venerdì 25 ottobre 2024)dal «» al «puòsenon lo» () Scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera. Dialettica normale per un giocatore non qualunque, in cui interviene Antonio, fino a ieri suo principale sponsor. «C’è una trattativa in corso — ha detto l’allenatore— e mi auguro venga risolta. Questa stagione per noi è importantissima, al giocatore ho chiesto di onorare la maglia, facendo il massimo fino alla fine della stagione. Non vado oltre e non voglio che Kvara vada oltre». Ha fissato una linea,, anche se di medio periodo, nel tentativo di rivedere in campo quel calciatore di cui si era innamorato, per il quale aveva posto una condizione precisa al club al momento della firma.