Inter-Juventus, parla Matthaus: «Gara equilibrata tra le due favorite finali!»

(Di venerdì 25 ottobre 2024)si giocherà domenica 27 ottobre alle ore 18. Per l’occasione hato l’ex calciatore nerazzurro Lothar, il quale ha elogiato entrambe le squadre per il livello di cui sono in possesso. LE DICHIARAZIONI –si disputerà tra soli due giorni. L’attesa aumenta, con le due compagini che sperano di ottenere 3 punti molto pesanti per le proprie ambizioni presenti e future. Sul punto si è espresso a Sky Sport l’ex giocatore nerazzurro Lothar, sottolineando come le due squadre abbiano al momento i favori del pronostico rispetto alla vittoria dello scudetto: «Sono contento chesi stiano esprimendo bene, entrambe hanno fatto buoni risultati. Si tratta del derby d’Italia, del match tra le squadre più seguite in Italia. Quello che sta funzionando meglio, per la, è sicuramente la difesa».