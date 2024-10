Ilfattoquotidiano.it - “Informazioni segrete rubate da banche dati”: sei misure cautelari a Milano. “Furti su commissione, tra gli obiettivi anche politici”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sei persone sono state sottoposte asu ordine del gip dicon l’accusa di aver “esfiltrato”“sensibili e” conservati nellestrategiche nazionali Sdi (in uso alle forze dell’ordine), Serpico (e operazioni finanziarie), Inps e altre, per ricavarne “profitto economico e di altra natura”. Quattro indagati sono stati arrestati dai Carabinieri di Varese e posti in custodia ai domiciliari, per altri due sono scattateinterdittive. L’operazione è stata disposta nell’ambito di un’inchiesta condotta dai pm della Direzione distrettuale antimafia diFrancesco De Tommasi e Gianluca Prisco, coordinati dall’aggiunta Alessandra Dolci e dal procuratore capo Marcello Viola. Tra le accusequella di associazione a delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistemi informatici.