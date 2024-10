Il sequel di Alien: Romulus e un film "segreto" di Predator in preparazione ai 20th Century Studios (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fede Alvarez già alle prese ai 20th Century Studios con un sequel del suo controverso Alien: Romulus, mentre Dan Trachtenberg ha terminato le riprese di Predator: Badlands e lo studio ha un altro film segreto in preparazione. Comingsoon.it - Il sequel di Alien: Romulus e un film "segreto" di Predator in preparazione ai 20th Century Studios Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fede Alvarez già alle prese aicon undel suo controverso, mentre Dan Trachtenberg ha terminato le riprese di: Badlands e lo studio ha un altroin

