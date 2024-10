Ilnapolista.it - Gotti: «È stata una settimana molto brutta. Non rischierò chi non sta benissimo»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Luca, l’allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Napoli, di domani alle ore 15:00. Le parole diQuali parole ha usato per tirare su il morale della squadra? «Èunaper tutti quanti. Quando succedono fatti eclatanti all’interno di un periodo negativo tutti parlano per chiarirsi, ma la ricetta è quella dei fatti: far corrispondere alle parole i fatti. Una squadra che deve salvarsi ha un percorso lungo 38 partite e deve trovare solidità. Questo è il primo passaggio da trovare in questo momento». Gli errori commessi con la Fiorentina. «La scorsaerabellissima, ci eravamo allenaticon intensità. Lasciava presagire altro. I primi 20 minuti sono stati nella stessa direzione della, poi è bastato pochissimo perché tutto questo venisse meno.